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В Киеве автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 декабря, 23:42
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В результате аварии пострадали водитель и пассажирка транспортного средства
На месте ДТП работают правоохранители/Коллаж: Сегодня
На месте ДТП работают правоохранители/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке, снова произошло ужасное ДТП. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Детали ДТП

Авария произошла около 21:00 на Большой кольцевой дороге в сторону Минского шоссе с участием автомобиля Ford. По информации свидетелей, водитель ехал по левой полосе и внезапно потеряв управление, влетел в бровку и выехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.

Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Без травм не обошлось

И водитель автомобиля, и пассажирку, которая не воспользовалась ремнями безопасности, госпитализировали в больницу.

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Два человека в результате ДТП пострадали/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
Два человека в результате ДТП пострадали/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

К счастью, никто не погиб/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
К счастью, никто не погиб/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Действия правоохранителей

На месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Все детали аварии выясняются.

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Смертельное ДТП в Житомирской области

В воскресенье, 5 октября, в Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Водитель Daewoo Lanos выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В легковом автомобиле также находились мужчина и двое детей. Они погибли на месте. Женщину, а именно водителя Daewoo госпитализировали с тяжелыми травмами.

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