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В Киеве автомобиль вылетел на трамвайные пути, движение парализовано (видео)

16 ноября, 22:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Людей развозят переполненные автобусы

В Киеве на улице Жилянской у Воздухофлотского моста вечером в понедельник, 16 ноября, автомобиль Chevrolet Camaro снес ограждение скоростного трамвая и оказался на трамвайных путях, в результате движение трамваев парализовано.

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Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

На размещенном в Сети видео виден автомобиль, заблокировавший движение трамваев.

Авария на Жилянской

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Движение скоростных трамваев на Борщаговской линии остановлено, вместо них пустили автобусы, снятые с других маршрутов, в которые люди набиваются битком.

Автобус, запущенный вместо трамвая Видео: Сегодня
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Напомним, в Киеве на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, двоих госпитализировали.

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