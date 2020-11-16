В Киеве автомобиль вылетел на трамвайные пути, движение парализовано (видео)

В Киеве на улице Жилянской у Воздухофлотского моста вечером в понедельник, 16 ноября, автомобиль Chevrolet Camaro снес ограждение скоростного трамвая и оказался на трамвайных путях, в результате движение трамваев парализовано.

Реклама

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

На размещенном в Сети видео виден автомобиль, заблокировавший движение трамваев.

Авария на Жилянской

В тренде Женщина умерла после операции в киевской клинике: в полиции завели дело

Движение скоростных трамваев на Борщаговской линии остановлено, вместо них пустили автобусы, снятые с других маршрутов, в которые люди набиваются битком.

Автобус, запущенный вместо трамвая Видео: Сегодня

Реклама

Напомним, в Киеве на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, двоих госпитализировали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама