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В Киеве беременная на внедорожнике влетела в столб – она в больнице (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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16 января, 17:02
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На бульваре Дружбы народов в столице беременная на иномарке вылетела с дороги и протаранила столб – ее увезли в больницу
В столице в ДТП попала беременная женщина
В столице в ДТП попала беременная женщина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 16 января на бульваре Дружбы Народов внедорожник Skoda протаранил столб. За рулем была женщина в положении, ее госпитализировали.

Об этом сообщает "Информатор".

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Skoda двигалась по бульвару Дружбы Народов в сторону моста Патона. Водитель не справилась с управлением и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.

Фото: Информатор

По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее госпилатизировали медики "скорой".

Фото: Информатор

На месте работали полицейские, сейчас они выясняют все детали аварии.

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Фото: Информатор

Самые частые причины ДТП в Украине

  • Нарушение правил маневрирования.
  • Превышение безопасной скорости.
  • Несоблюдение дистанции.
  • Нарушение правил проезда перекрестков.
  • Управление транспортом в состоянии опьянения.

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