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В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметы

14 сентября, 14:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мальчик ушел из дома до сих пор не вернулся

В Киеве полицейские разыскивают пропавшего 15-летнего парня. Он ушел из дома и до сих пор подростка никто не видел.

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Как рассказали в полиции, Радзевич Николай Витальевич пропал вчера, 13 сентября. Копы просят помощи в поисках ребенка и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: на вид мальчику около 14-15 лет. Рост у него около 170-175 см, вес 71 кг. Николай полного телосложения. Волосы у подростка средней длины и темно-русого цвета. На левой щеке у мальчика есть родимое пятно.

Был одет: на нем были синяя кофта, черные спортивные штаны и красная кепка.

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Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении несовершеннолетнего, копы просят звонить по номеру "102".

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Для поисков ребенка по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Выяснилось, что мать пропавшего отругала его за то, что гулял допоздна. В ответ ребенок обиделся и убежал. Родственники уточнили, что такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие обнаружили на улице ребенка с синяками. Полицейские начали искать родителей мальчика.

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Киев фото подросток розыск пропал мальчик
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