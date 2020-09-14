В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметы

Мальчик ушел из дома до сих пор не вернулся

В Киеве полицейские разыскивают пропавшего 15-летнего парня. Он ушел из дома и до сих пор подростка никто не видел.

Реклама

Как рассказали в полиции, Радзевич Николай Витальевич пропал вчера, 13 сентября. Копы просят помощи в поисках ребенка и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: на вид мальчику около 14-15 лет. Рост у него около 170-175 см, вес 71 кг. Николай полного телосложения. Волосы у подростка средней длины и темно-русого цвета. На левой щеке у мальчика есть родимое пятно.

Был одет: на нем были синяя кофта, черные спортивные штаны и красная кепка.

В тренде Можно даже загорать: в Киеве ожидается шикарная погода

Реклама

Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении несовершеннолетнего, копы просят звонить по номеру "102".

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Для поисков ребенка по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Выяснилось, что мать пропавшего отругала его за то, что гулял допоздна. В ответ ребенок обиделся и убежал. Родственники уточнили, что такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие обнаружили на улице ребенка с синяками. Полицейские начали искать родителей мальчика.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама