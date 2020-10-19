В Киеве бездомного ударили ножом в грудь в очереди за бесплатной едой

Нападавшему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы

В Киеве поймали мужчину, который ударил ножом бездомного в грудь и скрылся.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Так, на улице Гвардейской 35-летний мужчина получил ножевое ранение.

"В очереди за бесплатной едой, которую обычно раздают на этом месте, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а потом достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия", – говорит временно исполняющий обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько.

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Полиция задержала правонарушителя, им оказался безработный 61-летний уроженец Ровенской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления – нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

На период досудебного расследования районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве на Чоколовском бульваре молодой парень во время драки ударил ножом в грудь 19-летнего жителя столицы – возник конфликт между двумя компаниями.

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Напомним, в киевском троллейбусе вспыхнул конфликт.

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