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В Киеве будут судить банду за убийство

24 сентября, 16:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Убийцам грозит пожизненное лишение свободы

В Соломенском районном суде Киева будут судить трех мужчин за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В марте женщина сообщила в полицию, что в своей квартире по ул. Ушинского обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта, в его крови обнаружили наркотические вещества, однако причиной его смерти стало удушение.

Полиция задержала причастных к убийству мужчины. Одного из нападавших задержали в Киеве, другого в Одессе. Третий соучастник уже отбывал наказание за другое преступление.

"31-летний гражданин Молдовы, 24 и 32-летние граждане Украины, с которыми убитый познакомился накануне своей смерти, в процессе ссоры задушили его. Чтобы скрыть свое преступление, они вкололи мужчине наркотики, чтобы инсценировать передозировку", – говорится в сообщении ведомства.

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все трое задержанных находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, совсем недавно в Одессе на улице Академика Королева на рабочем месте убили фармацевта.

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Киев суд убийство банда

Источник: Сегодня

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