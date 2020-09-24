В Киеве будут судить банду за убийство

В Соломенском районном суде Киева будут судить трех мужчин за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама

В марте женщина сообщила в полицию, что в своей квартире по ул. Ушинского обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта, в его крови обнаружили наркотические вещества, однако причиной его смерти стало удушение.

Полиция задержала причастных к убийству мужчины. Одного из нападавших задержали в Киеве, другого в Одессе. Третий соучастник уже отбывал наказание за другое преступление.

"31-летний гражданин Молдовы, 24 и 32-летние граждане Украины, с которыми убитый познакомился накануне своей смерти, в процессе ссоры задушили его. Чтобы скрыть свое преступление, они вкололи мужчине наркотики, чтобы инсценировать передозировку", – говорится в сообщении ведомства.

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все трое задержанных находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

Реклама

Читайте также: В Киеве мужчине вынесли приговор за убийство собаки

Напомним, совсем недавно в Одессе на улице Академика Королева на рабочем месте убили фармацевта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама