В Киеве будут судить чиновника: брал взятку талонами на бензин

В Киеве перед судом предстанет чиновник, который требовал взятку с застройщика. В обмен на талоны на бензин, стоимостью в тысячу долларов, он обещал, что не будет штрафовать застройщика на полтора миллиона гривен.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, досудебное расследование этого случая было завершено и передано в Деснянский районный суд Киева.

Служащему Государственной архитектурно-строительной инспекции грозит наказание по статье "получение неправомерной выгоды".

"По материалам следствия, главный инспектор строительного надзора … требовал от представителя частной компании неправомерную выгоду за не привлечение к ответственности за нарушение условий градостроения и не применения штрафных санкций в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Чиновника задержали 13 апреля 2020 года на парковке возле одного из супермаркетов сразу после получения талонов на топливо.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве подполковник полиции "крышевал" бар на Трухановом острове. Начальник одного из территориальных отделов полиции города уже получил подозрение во взяточничестве.

Также напомним, во Львовской области на крупной взятке попался подполковник полиции. Он требовал 8000 долларов США за переквалификацию преступления. Поймали подполковника полиции, когда тот получил от брата подозреваемого всю сумму.

Как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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