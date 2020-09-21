В Киеве будут судить подозреваемого в растлении 13-летних школьниц

В Подольский районный суд Киева направлены обвинительные материалы в отношении мужчины, которому грозит наказание за развращение двух 13-летних школьниц, а также создание порно-материалов с участием одной из них.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины, который подозревается в развращении двух 13-летних девочек и изготовлении фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием одной из них", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый познакомился с пострадавшими в магазине – он начал общаться со школьницами по телефону, а позже пригласил их к себе домой, где склонял к употреблению алкоголя, наркотиков и половому контакту.

На протяжении нескольких месяцев он продолжал развращать одну из них, склоняя ее к оказанию услуг сексуального характера. Он зарегистрировал потерпевшую на сайте секс-знакомств, где от ее имени вел переписки с "клиентами", отправлял им обнаженные фото и предлагал секс за деньги.

Мужчине инкриминируют обвинения по статьям "совершение развратных действий в отношении малолетних", "изготовление и распространение порнографии", а также "вовлечение малолетнего в занятие проституцией".

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении мальчиков-подростков. С будущими жертвами растлитель знакомился в Сети под видом подростка.

Кроме того, стражи порядка разоблачили педофилов, которые снимали детей на видео. Пострадавшими оказались школьники от семи до четырнадцати лет.

А в Луганской области суд отправил за решетку мужчину, который развращал свою четырехлетнюю внучку.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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