В Киеве будут судить ветерана АТО, который захватил Кабмин с гранатой

В Киеве будут судить ветерана АТО Владимира Прохнича, который летом с гранатой захватил помещение Кабинета министров. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.
Об этом сообщила пресс служба Офиса генпрокурора.
Мужчина предстал перед судом. Прокуратура уже направила соответствующий обвинительный акт, а сам ветеран АТО находится под стражей.
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"По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым" , – уточнили в прокуратуре.
В Кабмин с гранатой
4 августа 43-летний ветеран АТО пришел в помещение Кабмина и захватил здание. При этом он выдернул из боевой гранаты предохранительное кольцо.
Также мужчина приказал двум работникам Кабмина быть рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.
После переговоров с правоохранителями при участии другого военнослужащего, мужчина привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал работникам полиции и сдался.
Причина
Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.
"Надоело жизни", – так Прохнич сказал во время допроса в полиции, сообщили источники "Сегодня". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".
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