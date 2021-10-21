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В Киеве будут судить ветерана АТО, который захватил Кабмин с гранатой

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 15:58
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Дело передали в суд после того, как мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу
Ветеран АТО предстанет перед судом.
Ветеран АТО предстанет перед судом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будут судить ветерана АТО Владимира Прохнича, который летом с гранатой захватил помещение Кабинета министров. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Об этом сообщила пресс служба Офиса генпрокурора.

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Мужчина предстал перед судом. Прокуратура уже направила соответствующий обвинительный акт, а сам ветеран АТО находится под стражей.

"По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым" , – уточнили в прокуратуре.

В Кабмин с гранатой

4 августа 43-летний ветеран АТО пришел в помещение Кабмина и захватил здание. При этом он выдернул из боевой гранаты предохранительное кольцо.

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Также мужчина приказал двум работникам Кабмина быть рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.

После переговоров с правоохранителями при участии другого военнослужащего, мужчина привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал работникам полиции и сдался.

Причина

Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.

"Надоело жизни", – так Прохнич сказал во время допроса в полиции, сообщили источники "Сегодня". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".

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