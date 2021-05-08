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В Киеве бушует непогода: сильный ветер ломает деревья и заборы (фото, видео)

8 мая, 18:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Погода в столице не на шутку разыгралась – сильный ветер натворил немало бед в городе – где упали деревья

В Киеве, как и прогнозировали синоптики, бушует сильный ветер. Порывы достигают 20 м/с.

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В результате непогоды на улице Нежинской упало дерево, что усложнило движение транспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, дерево упало и на улице Боткина, 3. Движение пришлось перекрыть.

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Также в ЖК "Чайка" из-за сильного ветра забор упал на припаркованные автомобили.

"Кто и как будет компенсировать водителям убытки?", – задаются вопросом очевидцы.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: Киев Оперативный/Facebook

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30.

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