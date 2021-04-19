В Киеве чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке в 2,5 млн грн (фото)

Чиновник, привлекая директора общества как посредника, требовал от представителя подрядной организации "откат"

Чиновник из секретариата Кабинета Министров Украины пойдет под суд за взятку в 2,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

"Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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Так, в феврале 2020 года чиновник, привлекая директора общества как посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве взятки "за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов дома правительства и отзывов судебных исков к подрядчику".

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

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