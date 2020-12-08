В Киеве ЧП: сгорел "Ягуар" (видео)

В Киеве на улице Бойчука прямо во время движения загорелся автомобиль Jaguar.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Пока на место ехали бойцы ГСЧС на помощь бросились сотрудники полиции", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без травмированных.
Напомним, в Киеве на Днепре сгорела яхта- пассажиров подобрала другая лодка.
Ранее мы писали, что в Затоке Одесской области сгорели четыре одноэтажных деревянных коттеджа на базе отдыха "Черноморские зори".
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