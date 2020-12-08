Українська
$ 28,24
34,26
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве ЧП: сгорел "Ягуар" (видео)

8 декабря, 16:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительной информации, обошлось без жертв

В Киеве на улице Бойчука прямо во время движения загорелся автомобиль Jaguar.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Пока на место ехали бойцы ГСЧС на помощь бросились сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без травмированных.

В тренде
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве

Напомним, в Киеве на Днепре сгорела яхта- пассажиров подобрала другая лодка.

Реклама

Ранее мы писали, что в Затоке Одесской области сгорели четыре одноэтажных деревянных коттеджа на базе отдыха "Черноморские зори".

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авто ягуар пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Киеве: пытался перебежать на красный свет
Смертельное ДТП в Киеве: пытался перебежать на красный светПроисшествия
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в КиевеПроисшествия
В Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон (фото)
В Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон (фото)Происшествия
Пьяная стрельба под Киевом: есть пострадавший
Пьяная стрельба под Киевом: есть пострадавшийПроисшествия
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)Происшествия
Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемые
Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемыеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять