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В Киеве COVID-пациентка выпала из окна больницы – погибла на месте

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 октября, 15:20
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60-летняя погибшая лечилась в отделении для больных COVID-19, она выбросилась из окна
В столичной больнице пациентка выпала из окна
В столичной больнице пациентка выпала из окна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее мужчина выпал из окна многоэтажки, из окна инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9 выбросилась пациентка с коронавирусом. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, 60-летняя погибшая лечилась в отделении для больных COVID-19. Она выбросилась из окна на втором этаже.

"К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Известно, что она болела коронавирусом. Предсмертной записки обнаружено не было", – говорится в сообщении.

Информацию о гибели пациентки подтвердили и в пресс-службе полиции Киева. Правоохранители уточнили, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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