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В Киеве детский фотограф шантажом выманивал порноснимки у девочек: ему грозит 15 лет

21 мая, 15:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который распространял детское порно. Фото: Прокуратура Киева

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который распространял детское порно. Фото: Прокуратура Киева

В Киеве фотографу, который изготовлял материалы детской порнографии, сообщили о подозрении. Он шантажом заставил девочку отправить ему свои интимные снимки.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

В начале апреля этого года подозреваемый создал в социальной Сети Instagram фейковый профиль под вымышленным названием и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой.

"Реализуя свой преступный умысел и наладив контакт и получив определенное доверие девочки, мужчина уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде. Получив несколько откровенных фото, человек путем шантажа и угроз их распространения третьим лицам, заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался детский фотограф. Мужчина женат и имеет двоих детей.

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"В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины, на мобильном телефоне и компьютере, обнаружено и изъято многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других малолетних лиц", – добавляют в прокуратуре.

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Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что под Николаевом отчим развращал трех приемных дочерей.

Также напомним, в Киеве задержали иностранца, который на детской площадке развращал девочку.

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