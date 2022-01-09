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В Киеве детский хирург ездил под наркотиками и напал на копов (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 января, 08:00
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Нарушителю предложили пройти обследование у врача-нарколога, но тот начал нервничать и пытался сбежать с места происшествия
В Киеве задержали хирурга под наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве задержали хирурга под наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали мужчину за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он оказался детским хирургом.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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На улице Ивана Выговского остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился водитель в состоянии наркотического опьянения.

Нарушителю предложили пройти обследование у врача-нарколога, но тот начал нервничать и пытался сбежать с места происшествия.

Когда мужчину догнали – он начал бросаться на полицейских и в результате на него надели наручники. Затем правоохранители нашли у водителя пакеты с порошкообразным веществом и два шприца. Нарушитель пытался доказать, что все это ему якобы подбросили.

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В Киеве задержали хирурга под наркотиками. Фото: Киев Оперативный

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Водитель оказался киевским хирургом

По информации патрульных, за рулем автомобиля находился врач-хирург Богдан Березовский, работающий в Киевской городской детской клинической больнице №1.

Водитель был в состоянии наркотического опьянения. Фото: Киев Оперативный

В Киеве муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал связями жены

В Киеве в ночь на 29 декабря водитель одной из машин столкнулся сразу с двумя автомобилями. За рулем оказался пьяный муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич – Николай Кучер.

Как стало известно, пьяный мужчина за рулем KIA Sorento спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями. Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях".

Как оказалось, мужчина в браке с чиновницей Министерства образования и науки Украины Галиной Калиневич. Его зовут Николай Кучер.

На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.

Стоит отметить, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.

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