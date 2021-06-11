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В Киеве девушка попала под трамвай. В каком состоянии пострадавшая (видео)

11 июня 2021 10:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы предупредили о том, что в Днепровском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, в связи с чем прекратилось движение трамваев

В Днепровском районе столицы на трамвайной остановке "Бульвар Ярослава Гашека" девушка попала под трамвай. Она жива, но сильно травмирована.

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Как сообщает Киев Оперативный, на место были вызваны спецслужбы для того, чтобы поднять трамвай и извлечь из-под него пострадавшую. Ее передали медикам скорой.

По словам очевидцев, девушка подскользнулась и попала под транспортное средство.

ДТП произошло на трамвайной остановке. Фото: t.me/kyivpatrol
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ДТП произошло на трамвайной остановке. Фото: t.me/kyivpatrol

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Кроме того, в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что в связи с ДТП движение трамваев на данном участке прекращено. Движение автомобилей также затруднено.

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На месте ДТП работают медики и правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Подоле трамвай протаранил легковушку. Водитель легкового автомобиля не вовремя оказался на рельсах.

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Также напомним, в Киеве трамвай сошел с рельсов. На место выехали техники коммунального предприятия для подъема трамвая на рельсы.

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