В Киеве девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик (фото)

В среду, 8 декабря, в Киеве в одном из супермаркетов девушка порезала себе руки, а затем выбежала и бросилась на проезжую часть под грузовик.
Об этом сообщает Надзвичайне. LIVE.
Порезала вены и бросилась под грузовик
Как стало известно, ЧП произошло на улице Миропольской.
Сначала охрана супермаркета сообщила, что в помещении ходит неадекватная девушка и режет руки чем-то похожим на тесаки.
После этого она покинула магазин и начала бегать по дороге в неположенном месте. Уже через несколько минут, перепрыгнув через забор со стороны трамвайных путей, она попала под грузовик.
Что с девушкой?
Пострадавшую 1990 года рождения с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Водитель грузовика шокирован
Водитель грузовика в шоковом состоянии. По его словам, он за рулем почти 30 лет, и такое с ним произошло впервые. В момент наезда мужчина даже не понял, откуда взялась девушка – он только почувствовал удар и остановился.
На данный момент все обстоятельства выясняют правоохранители.