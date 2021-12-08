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В Киеве девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 19:52
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Водитель транспортного средства в шоковом состоянии. По его словам, он за рулем почти 30 лет, и такое с ним произошло впервые
В Киеве девушка пыталась покончить с собой. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве девушка пыталась покончить с собой. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 декабря, в Киеве в одном из супермаркетов девушка порезала себе руки, а затем выбежала и бросилась на проезжую часть под грузовик.

Об этом сообщает Надзвичайне. LIVE.

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Порезала вены и бросилась под грузовик

Как стало известно, ЧП произошло на улице Миропольской.

Сначала охрана супермаркета сообщила, что в помещении ходит неадекватная девушка и режет руки чем-то похожим на тесаки.

После этого она покинула магазин и начала бегать по дороге в неположенном месте. Уже через несколько минут, перепрыгнув через забор со стороны трамвайных путей, она попала под грузовик.

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Что с девушкой?

Пострадавшую 1990 года рождения с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Водитель грузовика шокирован

Водитель грузовика в шоковом состоянии. По его словам, он за рулем почти 30 лет, и такое с ним произошло впервые. В момент наезда мужчина даже не понял, откуда взялась девушка – он только почувствовал удар и остановился.

На данный момент все обстоятельства выясняют правоохранители.

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Грузовик, под который прыгнула девушка в столице. Фото: Новини.LIVE
Грузовик, под который прыгнула девушка в столице. Фото: Новини.LIVE

Девушка прыгнула под грузовик в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Девушка прыгнула под грузовик в Киеве. Фото: Новини.LIVE

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