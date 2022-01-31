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В Киеве до полусмерти избили двух женщин (фото 18+)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 января, 22:49
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В настоящее время неизвестных злоумышленников разыскивают
Одна из жертв до сих пор находится в реанимации/Коллаж: "Сегодня"
Одна из жертв до сих пор находится в реанимации/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Оболони неизвестны жестоко избили двух пожилых женщин. В то же время неизвестные не грабили их.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Подробности

31 января в 7:00 61-летняя женщина шла на работу через улицу Иорданскую, 6. Там на нее напали неизвестные и избили. В то же время они ничего не украли у нее.

Это была не единственная жертва, поскольку на этой же улице в промежуток 10-15 минут также избили еще одну женщину. Известно, что она до сих пор не вышла из реанимации.

Сын пострадавшей женщины просит людей, которые стали свидетелями инцидента, все детали сообщать по номеру телефона: 063-861-61-91.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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