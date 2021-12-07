В Киеве дотла сгорело помещение шиномонтажа (фото)

На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС

Сейчас устанавливают, что стало причиной возгорания/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно горел рынок "Оболонь", снова произошел масштабный пожар. Пылало помещение шиномонтажа.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев оперативный.

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Детали инцидента

Пожар произошел на улице Радужной, 27. Помещение шиномонтажа сгорело дотла. На месте инцидента работала ГСЧС. Информация о пострадавших и причине пожара пока отсутствует.

Помещение шиномонтажа сгорело полностью/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

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Пожарным удалось потушить огонь/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Что стало причиной пожара пока не выяснили/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Пожар и взрыв в Киеве

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.

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"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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