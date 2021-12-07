Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве дотла сгорело помещение шиномонтажа (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 декабря, 02:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС
Сейчас устанавливают, что стало причиной возгорания/Коллаж: Сегодня
Сейчас устанавливают, что стало причиной возгорания/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно горел рынок "Оболонь", снова произошел масштабный пожар. Пылало помещение шиномонтажа.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев оперативный.

Реклама

Детали инцидента

Пожар произошел на улице Радужной, 27. Помещение шиномонтажа сгорело дотла. На месте инцидента работала ГСЧС. Информация о пострадавших и причине пожара пока отсутствует.

Помещение шиномонтажа сгорело полностью/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
Помещение шиномонтажа сгорело полностью/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Реклама

Пожарным удалось потушить огонь/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
Пожарным удалось потушить огонь/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Что стало причиной пожара пока не выяснили/Фото: Telegram-канал Киев оперативный
Что стало причиной пожара пока не выяснили/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Пожар и взрыв в Киеве

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.

Реклама

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 839

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять