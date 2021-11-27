В Киеве две недели не могут похоронить одинокую пенсионерку (видео)

Покойница официально завещала имущество соседке

Две недели не могут унести тело из морга. В столице одинокую пенсионерку хотят похоронить соседи – но прокуратура им не дает этого сделать. Как поступать в такой ситуации узнавал корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода.

Лариса знала свою соседку с детства. По несколько раз в день заходили друг к другу в гости. Тревогу начала бить, когда с женщиной прекратилась связь.

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"Ни разу не позвонила в течение суток, для нас это было удивительно", – говорит жительница Киева Лариса Равва.

Лариса вызвала полицейских, те открыли дверь и нашли соседку мертвой. В настоящее время квартира опечатана.

Умершей было 75 лет. По словам соседей, у нее были проблемы со здоровьем. Была одинока и еще при жизни просила Ларису, чтобы та в случае смерти ее похоронила.

"Я знаю как она хотела и я знаю где могила ее родителей, куда ее нужно спрятать и я взялась это делать из уважения к ней и любви", – рассказывает соседка Лариса.

Но уже после смерти возникли проблемы. Отдавать тело соседке не хотят, поэтому она обратилась в столичную прокуратуру, но и там отказывают.

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"Я шокирована этой ситуацией, потому что мы уже 2 недели не можем похоронить человека", – добавляет соседка.

Шокированы ситуацией и другие соседи. Говорят, покойница официально завещала имущество Ларисе.

Что говорят в прокуратуре

"Поскольку эта женщина просит о кремации тела и она не является родственницей умершей женщины, прокурором принято законное и обоснованное решение, предоставить возможность захоронения этой женщины органам государственной власти", – говорит спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Юристы советуют соседям, чтобы выполнить волю покойной – следует обращаться в суд.

"Указать что есть свидетели, которые могут подтвердить тот факт, что при жизни указанный человек осуществил свое волеизъявление, что именно этот человек, а именно соседка желает его похоронить, что они были свидетелями этого события и что он будет выполнять волю умершего и это не будет противоречить законодательству. И в случае если они получат отказ от прокуратуры, тогда обращаться в суд", – говорит юрист Татьяна Шевченко.

Но все это время и сколько его пройдет, кто знает. Тем временем тело соседки Ларисы в морге лежит уже две недели.

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