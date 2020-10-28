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В Киеве двое детей потерялись в лесу

28 октября, 16:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Они пошли в лес за грибами с дедушкой

В Киеве двое детей потерялись в лесу – они преодолели около трех километров, прежде чем их нашли правоохранители и передали дедушке.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Так, в полицию заявил дедушка, он сказал, что потерял в лесу возле улицы Газопроводной своих внуков.

"Он вместе с детьми собирал в лесу грибы, однако не заметил, как внуки отошли от него и потерялись. Сначала мужчина пытался самостоятельно разыскать малолетних, а когда это ему не удалось, сообщил в полицию", – говорится в сообщении.

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Детей обнаружили на улице Городской около леса.

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"Дети преодолели самостоятельно около трех километров, были немного уставшие, но к счастью с ними ничего не случилось. Внуков мы сразу отвезли дедушке и провели с ним профилактическую беседу, о необходимости более пристально следить за детьми и не допускать подобных случаев в будущем", – рассказал инспектор превенции Подольского управления полиции Сергей Фесун.

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла 1 октября в детском саду на Волыни.

Ранее мы писали, что в Киеве школьники возвращаются с каникул 29 октября. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева.

Смотрите сюжет – возле Говерлы потерялись туристы:

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Киев дети лес Полиция Киева

Источник: Сегодня

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