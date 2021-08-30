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В Киеве двое мужчин разгромили троллейбус и избили водителя (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
30 августа, 13:50
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Около Киево-Печерской лавры двое злоумышленников устроили погром троллейбуса
Лобовое стекло троллейбуса сильно пострадало. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Лобовое стекло троллейбуса сильно пострадало. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На столичном Печерске двое киевлян разбили стекло в троллейбусе.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на улице Лаврской. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия.

Как выяснилось, двое парней в состоянии алкогольного опьянения начали нарушать общественный порядок, сломали стеклоочиститель в троллейбусе и разбили стекло. На замечание водителя общественного транспорта и прохожего нарушители не реагировали, а вместо этого нанесли им телесные повреждения.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались киевляне 1997 и 2001 годов рождения.

Следователи начали уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Также следователи направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

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Еще один подобный случай

На днях патрульные получили вызов по поводу хулиганства: на улице Милославской мужчина камнями разбил в трамвае стекло. Водитель трамвая предоставила патрульным детальное описание правонарушителя.

Мужчина разбил стекло в трамвае и сбежал. Фото: facebook.com/kyivpatrol
Мужчина разбил стекло в трамвае и сбежал. Фото: facebook.com/kyivpatrol

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На место прибыли патрульные и принялись искать мужчину по приметам. Вскоре инспекторы заметили гражданина, который подпадал под описание, тот бросился наутек. Его догнали и задержали.

Для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного на место вызвали следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции.

Подозреваемого задержали правоохранители. Фото: facebook.com/kyivpatrol
Подозреваемого задержали правоохранители. Фото: facebook.com/kyivpatrol

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