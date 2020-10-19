В Киеве двух мужчин приговорили к восьми годам за похищение человека

Им сообщено о подозрении

В Киеве на восемь лет с конфискацией имущества приговорили двух мужчин за похищение человека, разбой и вымогательство долга.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Похитители решили напугать должника, чтобы тот отдал деньги. Пострадавшего били и требовали двадцать тысяч долларов США у его родных.

"Пострадавшего увезли в лесополосу, там его били, требовали отдать деньги, которые он занял у злоумышленников, звонили родным и вымогали за пострадавшего средства в размере двадцати тысяч долларов США. Когда мужчины убедились, что объявленную сумму в ближайшее время они получат, то отпустили киевлянина с многочисленными травмами и забрали у него 15 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Фигуранты – уроженец Киевской области, 1983 года рождения, а также 36-летний уроженец Винницкой области. Третьего сообщника объявляли в розыск – сейчас он находится под стражей.

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Им сообщено о подозрении в совершении преступлений – незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и разбое.

Напомним, в 2018 году на Кольцевой дороге в Голосеевском районе они подстерегли возле магазина 58-летнего киевлянина, принудительно посадили его в автомобиль и вывезли в Киевскую область.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева похитили человека.

В Киеве полиция за полсуток задержала двух похитителей бизнесмена.

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