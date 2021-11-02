В Киеве епископ избил женщину из-за лая собаки. В ПЦУ отреагировали

В Киеве, где недавно возле больницы скорой помощи нашли труп мужчины, епископ Шепетовский Адриан до синяков избил женщину.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Детали инцидента
В СМИ появилась информация, что в Киеве епископ ПЦУ Адриан избил свою соседку, а затем отобрал у нее телефон и выбросил.
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По словам женщины, конфликт возник из-за ее собаки, которая мешала священнослужителю и его семье своим лаем. Из-за избиения на теле женщины остались синяки.
Что говорят в ПЦУ?
По информации ПЦУ, священнослужитель нарушил 27 Апостольское правило: "Приказываем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных, что грешат, или неверных, что оскорбили их, и хочет таким образом их запугать, лишать священного сана".
"На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 года отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и благословить ему удержаться от совершения публичных богослужений. Передать рассмотрение дела Священному Синоду для вынесения надлежащего решения", — сообщили в пресс-службе ПЦУ.
Приложение ПЦУ
Православная церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.
"Моя церковь" состоит из пяти разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
- календарь церковных праздников и важных событий;
- ежедневные утренние и вечерние молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу программы и пообщаться в онлайн-чате с батюшкой.
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