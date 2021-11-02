В Киеве епископ избил женщину из-за лая собаки. В ПЦУ отреагировали

Сейчас ПЦУ отстранила епископа от выполнения архиерейских обязанностей

Епископ избил женщину, потому что его достал лай ее собаки/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно возле больницы скорой помощи нашли труп мужчины, епископ Шепетовский Адриан до синяков избил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Детали инцидента

В СМИ появилась информация, что в Киеве епископ ПЦУ Адриан избил свою соседку, а затем отобрал у нее телефон и выбросил.

По словам женщины, конфликт возник из-за ее собаки, которая мешала священнослужителю и его семье своим лаем. Из-за избиения на теле женщины остались синяки.

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Что говорят в ПЦУ?

По информации ПЦУ, священнослужитель нарушил 27 Апостольское правило: "Приказываем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных, что грешат, или неверных, что оскорбили их, и хочет таким образом их запугать, лишать священного сана".

"На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 года отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и благословить ему удержаться от совершения публичных богослужений. Передать рассмотрение дела Священному Синоду для вынесения надлежащего решения", — сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Приложение ПЦУ

Православная церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.

"Моя церковь" состоит из пяти разделов:

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карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);

календарь церковных праздников и важных событий;

ежедневные утренние и вечерние молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу программы и пообщаться в онлайн-чате с батюшкой.

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