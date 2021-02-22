В Киеве эвакуировали работника крана, которому стало плохо на высоте (фото)

В Киеве произошло ЧП – работнику башенного крана стало плохо во время выполнения обязанностей на стройке.
Об этом сообщает КАРС на своей странице в Facebook.
Вызов поступил около 16 часов.
"Человек не отвечал на телефонные звонки, как оказалось впоследствии, из-за сильных судорог. Спасатели КАРС, благодаря высотному снаряжению, смогли подняться в кабину крана на высоту 104 метра и спустить мужчину вниз, где его уже ждали врачи", – говорится в сообщении.
Мужчина отказался от госпитализации.
Известно, что он не находился под действием алкоголя и наркотических веществ. Такая реакция организма была вызвана стрессом.
Ранее мы писали, что в Одессе стало плохо в очереди на сдачу бюллетеней члену избирательной комиссии.
Напомним, в Киеве прямо за рулем у водителя такси, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт, он потерял управление автомобилем и въехал в маршрутку на остановке общественного транспорта.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк