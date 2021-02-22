В Киеве эвакуировали работника крана, которому стало плохо на высоте (фото)

Пострадавший не находился под действием алкоголя и наркотических веществ

В Киеве произошло ЧП – работнику башенного крана стало плохо во время выполнения обязанностей на стройке.

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Об этом сообщает КАРС на своей странице в Facebook.

Вызов поступил около 16 часов.

"Человек не отвечал на телефонные звонки, как оказалось впоследствии, из-за сильных судорог. Спасатели КАРС, благодаря высотному снаряжению, смогли подняться в кабину крана на высоту 104 метра и спустить мужчину вниз, где его уже ждали врачи", – говорится в сообщении.

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Мужчина отказался от госпитализации.

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Известно, что он не находился под действием алкоголя и наркотических веществ. Такая реакция организма была вызвана стрессом.

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Напомним, в Киеве прямо за рулем у водителя такси, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт, он потерял управление автомобилем и въехал в маршрутку на остановке общественного транспорта.

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