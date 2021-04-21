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В Киеве "героя парковки" закидали мусором и разбили стекло (видео)

21 апреля, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Владелец автомобиля поплатился за то, что припарковался прямо посреди двора

В Киеве местные жители наказали "героя парковки" необычным способом.

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Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло на Русановке.

"Автовладелец перекрыл своим авто дорогу и пошел, за что и был наказан. Поддерживаете такие методы?", – пишут в Сети.

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Автомобиль Peugeot, водитель которого неправильно припарковал свою машину, забросали мусором и разбили лобовое стекло.

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Ранее мы писали, что "героев парковки" в Киеве будут наказывать автоматически.

Напомним, эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку.

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Киев мусор стекло парковка в Киеве герой парковки

Источник: Сегодня

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