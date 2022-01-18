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В Киеве годовалый малыш сорвался с 15-го этажа – подробности

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 15:05
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Мальчика с травмами медикам спасти не удалось
Ребенок погиб на месте происшествия
Ребенок погиб на месте происшествия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Русановском бульваре, 2 произошла трагедия с 1,5-летним ребенком. 18 января он выпал из окна 15-го этажа и мгновенно погиб.

Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.

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На место смерти малыша немедленно прибыли правоохранители.

"Шансов на жизнь у ребенка не было. Врачи, прибывшие по вызову лишь констатировали смерть", – пишут в Сети.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента и его причины.

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Не первый случай в столице

В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. ЧП произошло в Святошинском районе столицы, на улице Феодоры Пушиной. Ребенок оперся об москитную сетку и упал с высоты.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб.

Ранее мы писали:

Киеввыпалокно
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