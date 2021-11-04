В Киеве горел детский сад: в опасности были почти 100 малышей (видео)

Причину загорания будут устанавливать правоохранительные органы

В детском саду Киева вспыхнул пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Киеве в Голосеевском районе вспыхнул пожар в детском саду. До прибытия спасателей на безопасное расстояние было выведено 109 человек, включая детей и персонал.

Об этом сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Киеве Александр Макушенко.

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Подробности ЧП

На место ЧП прибыли спасатели. Как стало известно, на 1-м этаже произошло возгорание в электрощитовой. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 10:54 возгорание было успешно ликвидировано.

До прибытия спасателей на безопасное расстояние было выведено 109 человек, включая детей и персонал. Жертв и пострадавших нет.

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На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Теперь причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

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Пожар на Закарпатье

В селе Плоский Поток Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. Известно, что мальчик гостил в доме женщины.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

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