Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве горел дом престарелых с 65 пенсионерами (фото)

12 марта, 08:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Обслуживающий персонал заведения эвакуировал пожилых людей с верхних этажей здания

Ранним утром 12 марта горел трехэтажный дом для пожилых людей в Подольском районе Киева. Пожар начался в 5:50, а к 7:17 огонь был ликвидирован. В доме престарелых находились 65 пожилых людей. К счастью, никто не пострадал.

Реклама

Об инциденте сообщили в полиции и ГСЧС. На месте работают полицейские, спасатели и врачи.

/ Фото: ГСЧС

Сообщается, что в доме престарелых загорелась крыша. Обслуживающий персонал заведения эвакуировал пенсионеров с верхних этажей на первый. Позже их с остальными клиентами и персоналом окончательно эвакуировали из здания.

Реклама

/ Фото: ГСЧС

Пожар тушили 35 человек и восемь единиц техники.

/ Фото: ГСЧС

В тренде
Подозреваемую в зверском убийстве киевской полицейской взяли под стражу

Реклама

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. После проведения экспертиз будет установлена причина возгорания.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Напомним, в конце января 2021 года в пожаре в частном пансионате для пожилых людей в Харькове погибли 16 человек, еще 11 пострадали. Тот пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кроме того, выяснилось, что пансионат был нелегальным, и никто его не проверял. По словам местных жителей, заведение работало не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

Реклама

Такой поворот событий привел к массовым проверкам пансионатов для пожилых людей и домов престарелых. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, какие нарушения находят чаще всего:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дом престарелых пожар Подольский район

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)
В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)Происшествия
Курьезное ДТП под Киевом: пьяный военнослужащий столкнулся с МиГ-29 (обновлено)
Курьезное ДТП под Киевом: пьяный военнослужащий столкнулся с МиГ-29 (обновлено)Происшествия
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемую
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемуюПроисшествия
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)Происшествия
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)Происшествия
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналист
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналистПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять