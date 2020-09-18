В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие (видео)

В Киеве ночью 18 сентября произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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Как сообщает "Информатор", загорелась квартира на четвертом этаже на Троещине по адресу улица Закревского, 71. Огонь распространился на 15 "квадратов".

По неофициальным данным, в результате возгорания один человек погиб и еще один пострадал. На месте происшествия работали четыре машины спасателей ГСЧС. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС. Загорелся мусор и автомобильные покрышки. Площадь возгорания составила более 20 "квадратов".

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Также напомним, в Деснянском районе столицы вспыхнул огонь в пятиэтажке. В результате погиб один человек, остальных жителей подъезда удалось эвакуировать.

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Кроме того, в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers. На фоне вечерней столицы пожар было видно издалека. Горение сопровождалось большими клубами черного дыма.

Новости "Сегодня" писали, что в начале сентября в Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.

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