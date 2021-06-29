В Киеве горела многоэтажка: что произошло (видео)

Пожар в многоэтажке. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня
В Киеве сегодня, 29 июня, на улице Генерала Наумова произошло возгорание в многоэтажке. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в ГСЧС, горел шестнадцатиэтажный дом.
"В шестнадцатиэтажном доме на 12 этаже произошло возгорание на балконе. Жители ликвидировали возгорание на балконе, до прибытия спасателей", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.
Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.