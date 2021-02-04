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В Киеве горело общежитие (фото)

4 февраля, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причину возникновения пожара выясняют правоохранители

В Киеве 4 февраля на улице Сулеймана Стальского, 28, в Днепровском районе столицы, в общежитии произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

На 1-этаже 9-этажного общежития в одной из комнат произошло возгорание на площади 2 квадратных метра.

"Для доступа в помещение пожарные с помощью бензореза срезали с окна решетки и попав в комнату сразу приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

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На место происшествия выезжало четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет.

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Причину возникновения пожара и ущерб выясняют правоохранители.

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Напомним, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где случился пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент отправил в Запорожье главу Минздрава Максима Степанова и заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого.

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Киев общежитие пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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