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В Киеве горит дом на Воздвиженке

10 октября, 22:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Неизвестные подожгли крыльцо дома

В центре Киева на Воздвиженке горит один из домов, огонь полностью охватил крыльцо здания.

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Об этом сообщает телеграм-канал Perepichka News.

На размещенном на канале видео видно, как сильное пламя охватило все крыльцо дома в элитном районе. Судя по всему, здание кто-то специально поджег.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика.

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Пожар на Воздвиженке

Других подробностей пожара пока нет.

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Напомним, в Киеве 9 октября на улице Выговского автомобиль загорелся прямо во время движения и полностью сгорел.

Мы также сообщали, что на столичном Виноградаре, на проспекте Правды мужчина после конфликта с женой поджег кроватку со своим 6-летним сыном, ребенок погиб.

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Киев воздвиженка пожар
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