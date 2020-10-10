В Киеве горит дом на Воздвиженке

В центре Киева на Воздвиженке горит один из домов, огонь полностью охватил крыльцо здания.
Об этом сообщает телеграм-канал Perepichka News.
На размещенном на канале видео видно, как сильное пламя охватило все крыльцо дома в элитном районе. Судя по всему, здание кто-то специально поджег.
Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика.
Других подробностей пожара пока нет.
Напомним, в Киеве 9 октября на улице Выговского автомобиль загорелся прямо во время движения и полностью сгорел.
Мы также сообщали, что на столичном Виноградаре, на проспекте Правды мужчина после конфликта с женой поджег кроватку со своим 6-летним сыном, ребенок погиб.
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