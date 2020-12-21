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В Киеве горит двухэтажный жилой дом (видео)

21 декабря, 17:08

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пока нет информации о пострадавших

В Киеве произошло ЧП. Как сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС столицы в районе проспекта Валерия Лобановского горит жилой двухэтажный дом.

"Возгорание произошло по адресу улица Гвардейская, 17. Горит двухэтажный жилой дом. площадь пожара составляет 150 квадратных метров", – сообщили нам ГСЧС Киева.

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Пока нет информации о пострадавших. На место уже прибыли пожарные и приступили к тушению огня.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время тушения пожара в жилом 9-тиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также напомним, на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Видео: Сегодня

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Киев спасатели пожар лобановского

Источник: Сегодня

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