В Киеве горит двухэтажный жилой дом (видео)

Пока нет информации о пострадавших

В Киеве произошло ЧП. Как сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС столицы в районе проспекта Валерия Лобановского горит жилой двухэтажный дом.

"Возгорание произошло по адресу улица Гвардейская, 17. Горит двухэтажный жилой дом. площадь пожара составляет 150 квадратных метров", – сообщили нам ГСЧС Киева.

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Пока нет информации о пострадавших. На место уже прибыли пожарные и приступили к тушению огня.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время тушения пожара в жилом 9-тиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также напомним, на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Видео: Сегодня

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