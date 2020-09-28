В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)

В Соломенском районе Киева произошел пожар в многоквартирном доме.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
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"Пожар прямо сейчас в жилом доме на ул. Соломенская, напротив бизнес центра Eleven. Пожарные уже в пути. Будем надеятся, что никто не пострадает", – пишут в Сети.
Пожарные уже прибыли на место происшествия.
Ранее в киевской многоэтажке вспыхнул пожар- спасатели несколько часов боролись с огнем.
На полигоне оперативного командования "Юг" во время проведения штатных стрельб произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.
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