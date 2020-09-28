В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)

В Соломенском районе Киева произошел пожар в многоквартирном доме.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Читайте также: Пожар в жилом доме Харькова: количество погибших возросло (фото)

"Пожар прямо сейчас в жилом доме на ул. Соломенская, напротив бизнес центра Eleven. Пожарные уже в пути. Будем надеятся, что никто не пострадает", – пишут в Сети.

Реклама

Пожарные уже прибыли на место происшествия.

Ранее в киевской многоэтажке вспыхнул пожар- спасатели несколько часов боролись с огнем.

На полигоне оперативного командования "Юг" во время проведения штатных стрельб произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама