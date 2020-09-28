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В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)

28 сентября, 10:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Из окна 14-этажного дома выходит дым

В Соломенском районе Киева произошел пожар в многоквартирном доме.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Пожар прямо сейчас в жилом доме на ул. Соломенская, напротив бизнес центра Eleven. Пожарные уже в пути. Будем надеятся, что никто не пострадает", – пишут в Сети.

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Пожарные уже прибыли на место происшествия.

Ранее в киевской многоэтажке вспыхнул пожар- спасатели несколько часов боролись с огнем.

На полигоне оперативного командования "Юг" во время проведения штатных стрельб произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

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пожар ГСЧС квартира в Киеве

Источник: Сегодня

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