В Киеве горит рынок на Оболони (видео)

На месте уже работают спасатели

В Киеве в Оболонском районе поздно вечером загорелся мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле супермаркета АТБ).

Реклама

На месте уже работают пожарные расчеты, сообщает "Киев Оперативный".

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Одессе вечером 27 февраля произошел пожар в следственном изоляторе, где содержится приговоренный к 7 годам заключения активист Сергей Стерненко.

Мы также сообщали, что 27 февраля в городской больнице №1 Черновцов, где лечат больных коронавирусом, произошли взрыв и пожар, в результате которых погибли два человека.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама