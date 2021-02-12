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В Киеве на рынке "Петровка" вспыхнул пожар. Что происходит (видео)

12 февраля, 19:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Спасатели сообщили, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров

В районе станции метро "Почайная" вспыхнул пожар. Очевидцы предположили, что загорелся легендарный книжный рынок.

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что вызов поступил им в 18:00.

"На открытой территории, возле рынка "Петрык" загорелся мусор. Место не имеет адреса – это промышленная зона не относящаяся к книжному рынку. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь успел переброситься на металлическое сооружение площадью 8 на 4 метра. В 18:34 пожар был ликвидирован", – сообщили в ГСЧС Киева.

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Как отмечается, никто из людей не пострадал.

Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика.

Пожар возле рынка "Петровка". Источник: соцсети

Ранее сообщалось, что книжный рынок "Петровка" снова хотят снести.

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Петровка книжный рынок пожар
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