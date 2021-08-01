Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На Позняках вспыхнул пожар – в небо над Киевом поднялся столб черного дыма (обновлено)

1 августа 2021 12:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Возгорание произошло в одноэтажном новострое, прямо возле ТЦ "Пирамида"

Возле ТЦ "Пирамида" горит здание / Фото: коллаж "Сегодня"

Возле ТЦ "Пирамида" горит здание / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 августа, в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар – произошло возгорание в одноэтажной новостройке.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Очевидцы сообщали, что возгорание произошло в магазине косметики, который находится на первом этаже торгового центра. Но позже оказалось, что горит недостроенное здание возле ТЦ.

На место прибыли спасатели ГСЧС – они выясняют причину возгорания и ликвидируют огонь.

Реклама

В ГСЧС Киева рассказали "Сегодня" подробности пожара, который произошёл рядом с ТЦ "Пирамида".

"Пожар произошёл рядом с ТЦ "Пирамида. Сообщение об возгорании поступило нам в 11:50. Там расположена одноэтажная новостройка. В помещении прилзошло короткое замыкание элетропроводки с распространением огня на кондиционер. Горящий кондиционер потушили при помощи огнетушитель до приезда спасателей", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Почему было так много дыма, выясняют специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На улицах пробки, машины плавают: Киев парализовало после дождя (фото, видео)
На улицах пробки, машины плавают: Киев парализовало после дождя (фото, видео)Происшествия
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
Судью от работы не отстранили. Подробности пьяного ДТП в Киеве (видео)
Судью от работы не отстранили. Подробности пьяного ДТП в Киеве (видео)Происшествия
В Киеве пьяная жена таможенника села за руль и устроила конфликт с копами: в службе опровергли (обновлено)
В Киеве пьяная жена таможенника села за руль и устроила конфликт с копами: в службе опровергли (обновлено)Происшествия
Авто лежит на крыше. Под Киевом смертельное ДТП парализовало движение (видео)
Авто лежит на крыше. Под Киевом смертельное ДТП парализовало движение (видео)Транспорт
В центре Киева масштабная авария: столкнулись четыре авто (видео)
В центре Киева масштабная авария: столкнулись четыре авто (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять