В Киеве горит жилая многоэтажка (видео)

В Киеве загорелась квартира в многоэтажном жилом доме на улице Закревского.

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Как сообщают очевидцы в Telegram-канале "Киев Оперативный", спасатели уже в пути.

"Прямо сейчас горит квартира на ул. Закревского. Спасатели в пути. Надеемся обойдется без жертв", – говорится в подписи к видео.

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Ранее мы сообщали, что в новостройке вблизи столицы, в Киево-Святошинском районе области, произошел пожар. Копы ехали на задание, когда увидели дым над многоэтажкой и посреди улицы мужчину, который просил о помощи. Выяснилось, что в его квартире на 6-м этаже произошел пожар из-за взрыва топлива в камине. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако ему это не удалось.

Также напомним, в Деснянском районе столицы вспыхнул огонь в пятиэтажке. В результате погиб один человек, остальных жителей подъезда удалось эвакуировать.

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Кроме того, не так давно в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Загорелась квартира на четвертом этаже на Троещине по адресу улица Закревского, 71. Огонь распространился на 15 "квадратов".

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