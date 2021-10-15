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В Киеве грузовик опрокинулся на легковушку: есть пострадавшие (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 октября, 16:24
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На месте аварии образовалась большая пробка – движение затруднено
В аварии пострадали оба водителя
В аварии пострадали оба водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голосеевском районе Киева грузовик "МАЗ" перевернулся на легковушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Сумской и Кайсарова.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Водитель грузовика, который был нагружен землей, выезжал на Кайсарова на слишком большой скорости. B результате ЧП пострадали оба водителя.

На месте инцидента работает полиция, а медики оказывают помощь пострадавшим.

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Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: KIEVMAP/Telegram
Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: KIEVMAP/Telegram

По данным Google-карт из-за аварии движение по улице Кайсарова от проспекта Лобановского затруднено.

На улице Кайсарова пробка
На улице Кайсарова пробка / Фото: Google Maps

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Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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