В Киеве грузовик провалился под асфальт. Мы узнали детали (фото)

Провал асфальтного покрытия появился на углу Василенко и Алексы Тихого

В столице случился провал в асфальте. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 февраля, в Киеве на углу Василенко и Алексы Тихого образовался провал и под землю ушел грузовик. Сейчас на месте ждут эвакуатор и ремонтную бригаду.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Что произошло?

Как рассказали нам в "Киевводоканале", провал асфальтного покрытия появился на углу Василенко и Алексы Тихого возле водопроводного колодца на проезжей части.

Как выяснилось, утечки нет, канализационные сети не проходят.

"Ограждено бригадой. На время приезда бригады автомобиля в провале не было. Будут выполняться ремонтные работы", – добавили в ведомстве.

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В столице провалился грузовик. Фото: "Киев оперативный"

На дороге в Киеве авто "ушло" под землю

Во вторник, 8 февраля, в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали. Об этом сообщили в "Киевской службе спасения".

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Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.

В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения 1 /7

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