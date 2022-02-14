В Киеве грузовик провалился под асфальт. Мы узнали детали (фото)

В понедельник, 14 февраля, в Киеве на углу Василенко и Алексы Тихого образовался провал и под землю ушел грузовик. Сейчас на месте ждут эвакуатор и ремонтную бригаду.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Что произошло?
Как рассказали нам в "Киевводоканале", провал асфальтного покрытия появился на углу Василенко и Алексы Тихого возле водопроводного колодца на проезжей части.
Как выяснилось, утечки нет, канализационные сети не проходят.
"Ограждено бригадой. На время приезда бригады автомобиля в провале не было. Будут выполняться ремонтные работы", – добавили в ведомстве.
В столице провалился грузовик. Фото: "Киев оперативный"
На дороге в Киеве авто "ушло" под землю
Во вторник, 8 февраля, в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали. Об этом сообщили в "Киевской службе спасения".
Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.
Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.