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В Киеве грузовик влетел в электроопору – она упала на проезжую часть (фото)

12 июня 2021 10:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Деснянском районе столице произошла авария с последствиями – патрульные предупреждают об затрудненном движении на дороге

В Киеве в результате ДТП на улице Пуховской повреждена опора ЛЭП. По предварительным данным, грузовой автомобиль "ГАЗ 66" врезался в линию электропередач.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции столицы, движение приостановлено.

Есть ли пострадавшие или погибшие, пока не сообщается.

Электроопора упала на дорогу. Фото: Telegram-канал/Х Киев

Электроопора упала на дорогу. Фото: Telegram-канал/Х Киев

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Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Авто столкнулись лоб в лоб. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – она в реанимации.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и ВАЗ столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – с последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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