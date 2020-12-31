В Киеве иностранца поймали с партией кокаина на 2,5 млн гривен (фото)

В Киеве поймали иностранца по подозрению в сбыте кокаина.
Об этом сообщает ГУ Нацполиция Киева в Facebook.
Так, патрульные остановили автомобиль с иностранными номерами.
"Во время осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на кокаин. Изъятое направили на проведение экспертного исследования", – говорится в сообщении.
48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта.
По ценам "черного" рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в харьковском метро у пассажира обнаружили героин.
Кроме того, правоохранители разоблачили преступную группировку, которая получала миллионную прибыль от продажи оптовых партий наркотиков в Украине.
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