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В Киеве иностранца поймали с партией кокаина на 2,5 млн гривен (фото)

31 декабря, 14:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы

В Киеве поймали иностранца по подозрению в сбыте кокаина.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиция Киева в Facebook.

Так, патрульные остановили автомобиль с иностранными номерами.

"Во время осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на кокаин. Изъятое направили на проведение экспертного исследования", – говорится в сообщении.

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48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта.

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По ценам "черного" рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в харьковском метро у пассажира обнаружили героин.

Кроме того, правоохранители разоблачили преступную группировку, которая получала миллионную прибыль от продажи оптовых партий наркотиков в Украине.

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Киев наркотики кокаин полицейские Полиция Киева

Источник: Сегодня

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