В Киеве иностранцы похитили блогера и угрожая оружием заставили отдать $1,4 млн

Гражданка Ирана вместе с дочерью приехала в Украину из Турции, знакомый удерживал их в съемной квартире и требовал деньги за освобождение

В Киеве трое граждан Ирана незаконно удерживали в съемной квартире свою соотечественницу и ее маленького ребенка. Злоумышленники заставили женщину перечислить им на электронный кошелек 1,4 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

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После этого 37-летний лидер преступников предложил за 100 тысяч долларов организовать женщине и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции. Когда те прибыли в Украину, злоумышленник поселил их в съемной квартире и спланировал нападение.

"Для реализации преступного плана лидер группировки привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине. По словам потерпевшей, в съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалютой – 25 биткоинамы, что составляет 1 млн 400 тысяч долларов США", – рассказал Сергей Пантелеев.

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После преступления злоумышленники пытались вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию, чтобы скрыть следы преступления. Однако трех фигурантов задержали. В их домах провели обыски

Правоохранители сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении двух преступлений – незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам – в совершении разбойного нападения.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, задержали двух мужчин, которые угрозами выбивали у иностранца воображаемый долг.