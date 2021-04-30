Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве иностранцы похитили блогера и угрожая оружием заставили отдать $1,4 млн

30 апреля, 16:07

Виктория Барановская Виктория Барановская

Гражданка Ирана вместе с дочерью приехала в Украину из Турции, знакомый удерживал их в съемной квартире и требовал деньги за освобождение

В Киеве трое граждан Ирана незаконно удерживали в съемной квартире свою соотечественницу и ее маленького ребенка. Злоумышленники заставили женщину перечислить им на электронный кошелек 1,4 миллиона долларов.

Реклама

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

Реклама

После этого 37-летний лидер преступников предложил за 100 тысяч долларов организовать женщине и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции. Когда те прибыли в Украину, злоумышленник поселил их в съемной квартире и спланировал нападение.

В тренде
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)

"Для реализации преступного плана лидер группировки привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине. По словам потерпевшей, в съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалютой – 25 биткоинамы, что составляет 1 млн 400 тысяч долларов США", – рассказал Сергей Пантелеев.

Реклама

После преступления злоумышленники пытались вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию, чтобы скрыть следы преступления. Однако трех фигурантов задержали. В их домах провели обыски

Правоохранители сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении двух преступлений – незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам – в совершении разбойного нападения.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, задержали двух мужчин, которые угрозами выбивали у иностранца воображаемый долг.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)
Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)Происшествия
Если я буду жить, то убью его – дедушка о подростке, убившем свою семью в Киеве. Эксклюзив
Если я буду жить, то убью его – дедушка о подростке, убившем свою семью в Киеве. ЭксклюзивПроисшествия
Казалось, что брата любят больше – почему подросток убил семью в Киеве (обновлено)
Казалось, что брата любят больше – почему подросток убил семью в Киеве (обновлено)Происшествия
В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата
В Киеве подросток зарезал родителей и младшего братаПроисшествия
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)Происшествия
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять