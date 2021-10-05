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В Киеве иностранцы устроили стрельбу посреди улицы (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 13:03
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У них произошел конфликт с местными. На место прибыла полиция
В Киеве устроили стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня".
В Киеве устроили стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня".

В Дарницком районе Киева между местными и иностранцами произошел конфликт. В результате все закончилось стрельбой и полицией.

Об этом сообщила "Муниципальная варта".

Подробности ЧП

Инцидент произошел в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева. Две компании мужчин повздорили, и в результате они решили применить оружие.

Иностранцы, которые стреляли, пытались скрыться с места происшествия, но не успели – их задержал наряд Муниципальной охраны. О пострадавших информация отсутствует.

Иностранцы устроили стрельбу в Киеве. Фото: "Муниципальная варта".
Иностранцы устроили стрельбу в Киеве. Фото: "Муниципальная варта".

Что будет со стрелками?

Сообщается, что на место ЧП прибыла патрульная полиция. Правоохранители провели с нарушителями профилактическую беседу. Пока неизвестно, привлекут ли участников конфликта к ответственности.

На место ЧП прибыла полиция. Фото: "Муниципальная варта".
На место ЧП прибыла полиция. Фото: "Муниципальная варта".

Напомним, ранее в Броварах неизвестный выстрелил 32-летнему мужчине в грудь. Он уехал на такси. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в одном из населенных пунктов Подольского района Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья прямо на улице. Туда уже выехали спецназовцы, объявили спецоперацию "Гром".

Кроме того, правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области.

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