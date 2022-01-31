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В Киеве ищут взрывчатку в школах, "Жулянах" и вокзале

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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31 января, 11:38
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По указанным адресам выехали полицейские, кинологи и взрывотехники
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве замнировали ж/д вокзал, аэропорт "Жуляны", школы. В полиции Киева "Сегодня" подтвердили информацию.

"Утром поступило анонимное сообщение о взрывчатке заложенной в Центральном железнодорожном вокзале Киева, аэропорту "Киев и в нескольких школах столицы. На данный момент продолжается проверка этих помещений", – сообщили нам в полиции Киева.

В полиции не говорят о количестве "заминированных" школ. Также пока неизвестно будут ли эвакуировать с вокзала и аэропорта персонал и пассажиров. Пока проходит только проверка помещений взрывотехниками и кинологами.

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Сколько стоит выезд спецслужб?

Каждый выезд оперативных служб обходится для государства как минимум в несколько тысяч, а то и десятков тысяч.

"Если поступило сообщение о минировании объекта, то мы выезжаем в обязательном порядке и дежурим на месте. Полиция тем временем проверяет этот объект. Бывают случаи, когда нас привлекают при необходимости, – сообщила нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага. – Затраты на подобные выезды определяются по своей формуле. Последний раз мы считали и вышло, что выезд пожарной техники в столице обходится в тысячи гривен, порой более 50 тыс. грн".

В свою очередь наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого допускается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если "минирование" массовое.

При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение.

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