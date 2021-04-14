Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве из автомобиля неизвестные украли сумку с деньгами (фото)

14 апреля, 15:53

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют детали происшествия

В Киеве на улице Глубочицкой было совершено нападения на автомобиль – похитили сумку с деньгами, сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

Реклама

Злоумышленники напали на водителя, разбили окна в автомобиле и порезали шины.

"Из автомобиля похитили сумку с деньгами. Сколько там было, пока уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Выясняют детали происшествия", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

По информации полиции, в Киеве обьявлен план "Перехват". Нападавший скрылся на иномарке.

Ранее мы писали, что в Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями.

Реклама

Напомним, 23-летний харьковчанин ограбил отделение "Новой почты" в столице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги Киев ограбление сумка полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совести
Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совестиУкраина
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)Происшествия
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми: ему сообщили о подозрении (фото)
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми: ему сообщили о подозрении (фото)Происшествия
Пожар с детьми в Киеве: видео спасения из горящей квартиры двух мальчиков
Пожар с детьми в Киеве: видео спасения из горящей квартиры двух мальчиковПроисшествия
В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшие
В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшиеПроисшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять