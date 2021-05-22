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В Киеве из-за прорыва трубы образовалась река в Печерском районе (фото)

22 мая, 16:00

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Магистральный трубопровод эксплуатируется еще с 1974 года

Повреждение магистрального трубопровода на Железнодорожном шоссе. Фото: скрин

Повреждение магистрального трубопровода на Железнодорожном шоссе. Фото: скрин

В Киеве в Печерском районе образовался новый водоем, здесь все плывет. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", произошло повреждение магистральной теплосети на Железнодорожном шоссе.

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По информации "Киевтеплоэнерго", на Железнодорожном шоссе, 9, в результате проведения плановых испытаний тепловых сетей на гидравлическую прочность произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 1200 мм с утечкой воды наружу.

"Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. В 13:15 аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы. Их завершат согласно графику", – говорят коммунальщики.

Фото: ДТП/Telegram

Фото: ДТП/Telegram

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Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1974 года.

Ранее мы писали, что возле фабрики Roshen в Киеве образовался парящий гейзер.

А также сообщали, что в Киеве на Демеевской возле библиотеки им. Вернадского прорвало трубопровод. Пострадали авто.

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