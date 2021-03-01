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В Киеве из-за пьяного пешехода столкнулись пять автомобилей (фото)

1 марта, 00:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Есть пострадавшие

В Киеве поздно вечером в воскресенье, 28 февраля, на проспекте Победы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.

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Об этом сообщила в Facebook очевидица происшествия.

По словам девушки, аварию спровоцировал нетрезвый мужчина, перебегавший проспект в неположенном месте.

Пешехода-нарушителя госпитализировали.

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"В левой полосе его (пешехода. – Ред.) зеркалом цепляет Mitsubishi и отлетает вправо в Suzuki. Остановились, расставили знаки аварийной остановки, пешехода забрала скорая. И тут в третьей полосе едет "Таврия", водитель не успел среагировать и врезается в левую сторону Suzuki, отлетает в четвертую полосу, царапает бок Volkswagen – и в отбойник", – описывает она происшествие.

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Кроме того, по словам очевидицы, в заднюю часть "Таврии" въехал ехавший сзади Lexus, который позже увезли на эвакуаторе.

На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

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Напомним, на Столичном шоссе в Киеве 24 февраля автобус с пассажирами врезался в грузовик.

Мы также сообщали, что в Ровенской области автомобиль влетел в бетонную арку санатория, погибли два человека.

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Киев авария ДТП пешеходы пьяный пешеход
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