Українська
$ 27,19
32,29
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве избили парня из-за крашеных волос и розовой одежды: видео нападения

22 июня 2021 13:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сначала мужчина начал цепляться недалеко от парадного, а потом бил возле лифта в подъезде

Мужчина напал на парня из-за внешнего вида. Коллаж "Сегодня"

Мужчина напал на парня из-за внешнего вида. Коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина набросился на парня из-за окрашенных белых волос и одежды розового цвета и жестоко избил.

Реклама

Сначала начал цепляться недалеко от парадного, а потом бил возле лифта в подъезде.

Видео с камеры наблюдения распространяют в сети разгневанные пользователи – просят помочь разыскать хулигана.

Сам пострадавший уже написал заявление в полицию.

Не пропусти!
Украина уже заработала на Евро-2020 почти 350 миллионов – и это еще не все!
Сборная Украины заработала на Евро-2020 более 10 миллионов евро

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", под Киевом мужчина чуть не убил младшего брата из-за завещания. Отец пригрозил старшему сыну, что лишит его наследства за постоянное пьянство, но тот решил просто избавиться от конкурента.

Напомним, 21 июня произошел мощный взрыв в многоэтажке в Белогородке Киевской области, после чего начался сильный пожар, который быстро распространился на 4 и 5 этажи, а также на крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в одной из квартир разбиты окна. В результате инцидента пришлось госпитализировать двух человек, один из них — ребенок 2008 года рождения. Повреждения получили еще 6 человек, однако после осмотра врачей они от госпитализации отказались. Что говорят жильцы дома о мужчине, в чьей квартире "бахнуло".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)
Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)Происшествия
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)Происшествия
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)Происшествия
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)Происшествия
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфире
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфиреПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять