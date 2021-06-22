В Киеве избили парня из-за крашеных волос и розовой одежды: видео нападения

Сначала мужчина начал цепляться недалеко от парадного, а потом бил возле лифта в подъезде

Мужчина напал на парня из-за внешнего вида. Коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина набросился на парня из-за окрашенных белых волос и одежды розового цвета и жестоко избил.

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Сначала начал цепляться недалеко от парадного, а потом бил возле лифта в подъезде.

Видео с камеры наблюдения распространяют в сети разгневанные пользователи – просят помочь разыскать хулигана.

Сам пострадавший уже написал заявление в полицию.

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Как сообщали новости "Сегодня", под Киевом мужчина чуть не убил младшего брата из-за завещания. Отец пригрозил старшему сыну, что лишит его наследства за постоянное пьянство, но тот решил просто избавиться от конкурента.

Напомним, 21 июня произошел мощный взрыв в многоэтажке в Белогородке Киевской области, после чего начался сильный пожар, который быстро распространился на 4 и 5 этажи, а также на крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в одной из квартир разбиты окна. В результате инцидента пришлось госпитализировать двух человек, один из них — ребенок 2008 года рождения. Повреждения получили еще 6 человек, однако после осмотра врачей они от госпитализации отказались. Что говорят жильцы дома о мужчине, в чьей квартире "бахнуло".